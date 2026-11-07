Rosjanie zaatakowali kluczowy obiekt energetyczny za pomocą koreańskiej rakiety balistycznej — Zełenski

Po zmasowanym ataku rakietowym na Kijów i obwód kijowski 7 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził telekonferencję poświęconą skutkom rosyjskiego ataku oraz odbudowie. W ataku tej nocy wykorzystano 36 rakiet, które docierały do celu po trajektorii balistycznej.



„Niestety nadal odczuwamy znaczny niedobór pocisków przechwytujących dla systemu „Patriot”, a w jego przezwyciężeniu mogą pomóc przede wszystkim Stany Zjednoczone. Na wszystkich szczeblach szukamy sposobów na przyspieszenie dostaw i przekazanie stronie amerykańskiej niezbędnych sygnałów, aby dała Ukrainie możliwość ochrony życia” – poinformował przywódca kraju.

Dodał, że w miejscach uderzeń pocisków balistycznych trwają ekspertyzy, a według wstępnych danych na jednym z kluczowych obiektów energetycznych, który został uszkodzony, Rosjanie zastosowali rakiety KN-23, produkowane i dostarczane przez Koreę Północną.

„To kolejny dowód na to, że globalne systemy sankcji zasługują na znaczne zaostrzenie – wobec każdego na świecie, kto świadczy swoje «usługi» w niszczeniu życia” – napisał Zełenski.

Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnicku z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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