Rosja zaatakowała Odessę; uszkodzono obiekt infrastruktury

Rano 9 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Odessę. W wyniku ataku uszkodzono obiekt infrastruktury.

„Wróg zaatakował Odessę. Ucierpiała infrastruktura” – napisał.

Według szefa administracji wojskowej okoliczności i szczegóły rosyjskiego ataku są obecnie wyjaśniane.

Informację tę przekazał szef miejskiej administracji wojskowej w Odessie Siergiej Lysak na Telegramie.

Rano 9 listopada 2026 roku rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Kijów za pomocą dronów bojowych. W wyniku wrogiego ataku w stolicy odnotowano pożary.

W wieczór i noc z 9 listopada rosyjskie wojska przeprowadzały ataki na północne rejony obwodu rówieńskiego. W wyniku ataku wroga uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły połączony atak przy użyciu dronów i kierowanych bomb lotniczych na Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku odnotowano ofiary wśród ludności cywilnej.

Wieczorem oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na terytorium obwodu czerkaskiego. W wyniku ataku uszkodzono obiekty infrastruktury krytycznej i cywilnej.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę. Do przeprowadzenia ataków przeciwnik wykorzystał 317 dronów bojowych różnych typów, w tym drony odrzutowe, a także kierowane środki rażenia typu „Banderole”.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzeliwały pięć miejscowości należących do gminy miejskiej Chersoniu. W wyniku ostrzałów artyleryjskich i ataków dronów uszkodzono budynki wielokondygnacyjne i domy prywatne; jedna osoba odniosła rany.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały obwody chmielnicki i poltawski za pomocą dronów. W wyniku uderzeń wybuchły pożary, uszkodzono zabudowę mieszkaniową i budynki gospodarcze. Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

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