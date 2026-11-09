Росія атакувала п’ять населених пунктів Херсонщини, є поранений

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Протягом минулої доби російські війська обстрілювали п’ять населених пунктів Херсонської міської громади. Унаслідок артилерійських ударів і атак безпілотників пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, одна людина дістала поранення.

«Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Зимівник, Приозерне та Антонівка. Зокрема, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки», – написав Шанько у своєму телеграм-каналі.

Унаслідок російської агресії одна людина отримала поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

У ніч проти 9 листопада російські війська вкотре атакували Хмельницький та Полтавську область безпілотниками. Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлову забудову та господарську споруду. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакувалиДніпропетровську область безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували п’ять районів, зафіксовано пошкодження підприємства, інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомобілів.

Крім того, російська армія атакувалаенергетичну інфраструктуру Одеської області.

Унаслідок російського удару по Одесі пошкоджено житловий будинок. Атака сталася вдень у суботу, 7 листопада.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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