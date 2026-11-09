Россия обстреляла пять населенных пунктов Херсонской области, есть раненый

За прошедшие сутки российские войска обстреливали пять населенных пунктов Херсонской городской общины. В результате артиллерийских ударов и атак беспилотников были повреждены многоэтажные и частные дома, один человек получил ранение.

«Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Комышаны, Зимовник, Приозерное и Антоновка. В частности, повреждены многоэтажные и частные дома», — написал Шанько в своем Telegram-канале.

В результате российской агрессии один человек получил ранение.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

В ночь на 9 ноября российские войска в очередной раз атаковали Хмельницкий и Полтавскую области беспилотниками. В результате ударов возникли пожары, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, погибших и раненых нет.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятия, инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомобилей.

Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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