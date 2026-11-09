W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska ostrzeliwały pięć miejscowości należących do gminy miejskiej Chersoniu. W wyniku ostrzałów artyleryjskich i ataków dronów uszkodzono budynki wielokondygnacyjne i domy prywatne; jedna osoba odniosła rany.

„Pod ostrzałem rosyjskiej artylerii i terrorem dronów znalazły się Chersoń, Komyshany, Zymivnyk, Pryozerne i Antonivka. W szczególności uszkodzono budynki wielokondygnacyjne i prywatne” – napisał Szanko na swoim kanale w Telegramie.

W wyniku rosyjskiej agresji jedna osoba odniosła rany.

Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Chersoniu Jarosław Szanko.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały obwody chmielnicki i poltawski za pomocą dronów. W wyniku uderzeń wybuchły pożary, uszkodzono zabudowę mieszkaniową i budynki gospodarcze. Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Pod ostrzałem znalazło się pięć rejonów; odnotowano uszkodzenia zakładów, infrastruktury, stacji serwisowych oraz samochodów.

Ponadto armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Atak miał miejsce w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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