Росіяни майже 20 разів атакували Дніпропетровщину

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Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували п’ять районів, зафіксовано пошкодження підприємства, інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомобілів.

«Майже 20 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками. У Дніпрі пошкоджене підприємство. У Кам'янському понівечена інфраструктура», – зазначив очільник ОВА.

За його словами, у Гречаноподівській громаді Криворізького району російські війська також завдали удару по інфраструктурі.

У Самарівському районі під атакою опинилися Піщанська та Черкаська громади. Там пошкоджені станція технічного обслуговування та автомобілі.

«На Нікопольщині під ударом були райцентр і Покровська громада», – додав Олександр Ганжа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

Крім того, російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Унаслідок російського удару по Одесі пошкоджено житловий будинок. Атака сталася вдень у суботу, 7 листопада.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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