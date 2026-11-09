Россияне почти 20 раз наносили удары по Днепропетровской области

С вечера российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Под вражеским огнем оказались пять районов; зафиксированы повреждения предприятия, инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомобилей.

«Почти 20 раз враг атаковал 5 районов области беспилотниками. В Днепре повреждено предприятие. В Каменском разрушена инфраструктура», — отметил глава ОГА.

По его словам, в Гречаноподовской общине Криворожского района российские войска также нанесли удар по инфраструктуре.

В Самаровском районе под атакой оказались Песчанская и Черкасская общины. Там повреждены станция технического обслуживания и автомобили.

«В Никопольском районе под ударом оказались райцентр и Покровская община», — добавил Александр Ганжа.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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