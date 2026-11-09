自傍晚以来，俄军已近20次动用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州。五个区遭到敌方袭击，已确认有企业、基础设施、维修站及车辆受损。

“敌人几乎20次利用无人机袭击了该州5个区。第聂伯市的一家企业遭到破坏。卡缅斯克的基础设施遭到严重破坏，”州行政长官指出。

据他介绍，在克里沃罗格区格雷恰诺波迪夫斯卡社区，俄军同样对基础设施发动了袭击。

在萨马罗夫斯基区，皮什恰ンス卡和切尔卡斯卡社区遭到袭击。当地的一处维修站和多辆汽车受损。

“在尼科波尔地区，区中心和波克罗夫斯卡社区均遭到袭击，”亚历山大·甘扎补充道。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政局局长亚历山大·甘扎在Telegram上通报了这一情况。

此外，俄军还袭击了敖德萨州的能源基础设施。

俄军对敖德萨的袭击导致一栋居民楼受损。此次袭击发生在11月7日（周六）白天。

需要指出的是，在11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。袭击造成一人受伤，该伤者因伤势严重已被送往医院救治。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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