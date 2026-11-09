Rosjanie zaatakowali obwód dniepropetrowski prawie 20 razy

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Pod ostrzałem znalazło się pięć rejonów; odnotowano zniszczenia zakładów, infrastruktury, stacji serwisowych oraz pojazdów.

„Wróg prawie 20 razy zaatakował 5 rejonów obwodu za pomocą dronów. W Dnieprze uszkodzono zakład przemysłowy. W Kamiańsku zniszczono infrastrukturę” – zaznaczył szef administracji obwodowej.

Według niego w gminie Hrechanopodowskiej w rejonie Krywego Rołu wojska rosyjskie również przeprowadziły atak na infrastrukturę.

W rejonie Samarowskim atakowi uległy gminy Piszczańska i Czerkaska. Uszkodzono tam stację obsługi technicznej oraz samochody.

„W rejonie Nikopola atakom uległy centrum rejonowe oraz gmina Pokrowska” – dodał Ołeksandr Hanża.

Informację tę przekazał szef Dnipropetrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksandr Hanzha na Telegramie.

Ponadto armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Atak miał miejsce w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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