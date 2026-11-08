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Росія завдала масованого удару по енергетиці Одещини

UA NEWS 08 Листопада 2026 21:19
Росія завдала масованого удару по енергетиці Одещини
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Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області. 

Через удари на півночі регіону виникли перебої з електропостачанням.

 Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням подачі електроенергії.

Джерело: Одеська ОВА

Унаслідок російського удару по Одесі пошкоджено житловий будинок. Атака сталася вдень у суботу, 7 листопада.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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