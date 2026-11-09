Унаслідок російського обстрілу Вишгородського району загинула жінка
У Вишгородському районі Київської області внаслідок ворожої атаки 9 листопада загинула 82-річна жінка, яка під час влучання перебувала на другому поверсі приватного будинку.
За даними керівника обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка, у результаті обстрілу повністю зруйновані двоповерховий житловий будинок та гараж, а також вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.
Ще двоє людей дістали травми, зокрема одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи, надавши допомогу на місці. На місці події продовжують працювати рятувальники та профільні служби.
Джерело: Тимур Ткаченко у Телеграмі.
Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.
У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.