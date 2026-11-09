Унаслідок російського обстрілу Вишгородського району загинула жінка

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У Вишгородському районі Київської області внаслідок ворожої атаки 9 листопада загинула 82-річна жінка, яка під час влучання перебувала на другому поверсі приватного будинку.

За даними керівника обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка, у результаті обстрілу повністю зруйновані двоповерховий житловий будинок та гараж, а також вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.

Ще двоє людей дістали травми, зокрема одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи, надавши допомогу на місці. На місці події продовжують працювати рятувальники та профільні служби.

Джерело: Тимур Ткаченко у Телеграмі.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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