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В результате российского обстрела Вышгородского района погибла женщина

UA NEWS 09 Ноября 2026 15:38
В результате российского обстрела Вышгородского района погибла женщина

В Вышгородском районе Киевской области в результате вражеской атаки 9 ноября погибла 82-летняя женщина, которая во время попадания находилась на втором этаже частного дома. 

По данным главы областной государственной администрации Тимура Ткаченко, в результате обстрела полностью разрушены двухэтажный жилой дом и гараж, а также взрывной волной повреждены многоквартирный дом и автомобиль. 

Еще двое человек получили травмы, в частности у одного из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы, оказав помощь на месте. На месте происшествия продолжают работать спасатели и профильные службы.

Источник: Тимур Ткаченко в Telegram.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний ребёнок. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража. 

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