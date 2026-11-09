W wyniku rosyjskiego ostrzału rejonu Wyshhorod zginęła kobieta

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim w wyniku ataku wroga 9 listopada zginęła 82-letnia kobieta, która w momencie uderzenia znajdowała się na drugim piętrze prywatnego domu.

Według informacji przekazanych przez szefa obwodowej administracji państwowej Timura Tkaczenka, w wyniku ostrzału całkowicie zniszczono dwupiętrowy dom mieszkalny i garaż, a fala uderzeniowa uszkodziła budynek wielorodzinny oraz samochód.

Dwie kolejne osoby odniosły obrażenia; u jednej z nich lekarze zdiagnozowali uraz wywołany wybuchem miny, oparzenie twarzy oraz ranę ciętą stopy, udzielając pomocy na miejscu zdarzenia. Na miejscu zdarzenia nadal pracują ratownicy i odpowiednie służby.

Źródło: Timur Tkaczenko na Telegramie.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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