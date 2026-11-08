Rosyjska armia zaatakowała infrastrukturę energetyczną w obwodzie odeskim.

W wyniku ataków na północy regionu doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej.

Pracownicy sektora energetycznego już pracują nad usunięciem skutków ataku i przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

Źródło: Administracja Obwodowa w Odessie

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Atak miał miejsce w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w stanie krytycznym przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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