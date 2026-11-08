Россия нанесла массированный удар по энергетике Одесской области

Российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области.

Из-за ударов на севере региона возникли перебои с электроснабжением.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением подачи электроэнергии.

Источник: Одесская ОГА

В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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