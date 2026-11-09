Россия атаковала Одессу, поврежден объект инфраструктуры

Утром 9 ноября российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки был повреждён объект инфраструктуры.

«Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура», — написал он.

По словам главы МВА, обстоятельства и детали российской атаки в настоящее время выясняются.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Утром 9 ноября 2026 года российские войска вновь атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеского удара в столице зафиксированы возгорания.

Российские войска в течение вечера и ночи 9 ноября наносили удары по северным районам Ровенской области. В результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

В ночь на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли комбинированный удар с помощью беспилотников и управляемых авиабомб по Изюму Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирного населения.

Вечером и в ночь на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли удары по территории Черкасской области. В результате атаки были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

В ночь на 9 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Для нанесения ударов противник применил 317 ударных беспилотников различных типов, в частности реактивные дроны, а также управляемые средства поражения «Бандероль».

За прошедшие сутки российские войска обстреливали пять населенных пунктов Херсонской городской общины. В результате артиллерийских ударов и атак беспилотников были повреждены многоэтажные и частные дома, один человек получил ранение.

В ночь на 9 ноября российские войска в очередной раз атаковали Хмельницкую и Полтавскую области с помощью беспилотников. В результате ударов возникли пожары, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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