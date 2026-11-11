Россия оставила часть Кривого Рога без света, но больницы работают

После массированного удара российских беспилотников по критически важной инфраструктуре Кривого Рога часть города по-прежнему, по состоянию на утро 11 ноября, остается без электричества. Энергетики и коммунальные службы продолжают восстановительные работы, а отдельные больницы и насосные станции водоканала обеспечены генераторами. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, российские войска атаковали инфраструктурные объекты поздно вечером накануне. В результате ударов повреждения получили не только объекты критической инфраструктуры, но и пять жилых домов. Погибших и пострадавших нет.

Восстановительные работы начались ещё ночью и продолжаются. К ним привлечены бригады энергетиков, тепловиков и коммунальных предприятий. Также специалисты работают над восстановлением работы котельных.

Несмотря на последствия атаки, городской электротранспорт уже удалось запустить в штатном режиме. В то же время часть медицинских учреждений и насосных станций водоканала пока вынуждена работать от резервных источников питания.

Из-за отключения электроэнергии во время атаки в одной из шахт под землей оказались заблокированными девять работников. Спасатели эвакуировали всех горняков на поверхность.

Вилкул отметил, что ситуация в городе остается сложной, однако все службы, больницы и социальные учреждения продолжают работать.

Кроме того, 9–10 ноября российские войска нанесли три авиаудара по Славянску в Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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