Росія залишила частину Кривого Рогу без світла, але лікарні працюють

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Після масованого удару російських безпілотників по критичній інфраструктурі Кривого Рогу частина міста досі, на ранок 11 листопада, залишається знеструмленою. Енергетики та комунальні служби продовжують відновлювальні роботи, а окремі лікарні й насосні станції водоканалу забезпечені генераторами. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, російські війська атакували інфраструктурні об'єкти пізно ввечері напередодні. Унаслідок ударів пошкоджень зазнали не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й п'ять житлових будинків. Загиблих і постраждалих немає.

Відновлювальні роботи розпочалися ще вночі та тривають. До них залучені бригади енергетиків, тепловиків і комунальних підприємств. Також фахівці працюють над відновленням роботи котелень.

Попри наслідки атаки, міський електротранспорт уже вдалося запустити у штатному режимі. Водночас частина медичних закладів і насосних станцій водоканалу поки змушена працювати від резервних джерел живлення.

Через знеструмлення під час атаки в одній із шахт під землею опинилися заблокованими дев'ятеро працівників. Рятувальники евакуювали всіх гірників на поверхню.

Вілкул зазначив, що ситуація в місті залишається складною, однак усі служби, лікарні та соціальні установи продовжують працювати.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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