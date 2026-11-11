Rosja pozbawiła część Krywego Rogu prądu, ale szpitale nadal działają

Po masowanym ataku rosyjskich dronów na infrastrukturę krytyczną w Krywym Rogu część miasta pozostaje nadal, rano 11 listopada, pozbawiona prądu. Pracownicy sektora energetycznego i służb komunalnych kontynuują prace naprawcze, a niektóre szpitale i stacje pomp wodociągowe są zasilane przez generatory. Poinformował o tym przewodniczący Rady Obrony Miasta Oleksandr Wilkul.

Jak powiedział, rosyjskie wojska zaatakowały obiekty infrastruktury późnym wieczorem poprzedniego dnia. W wyniku ataków uszkodzeniu uległy nie tylko obiekty infrastruktury krytycznej, ale także pięć budynków mieszkalnych. Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Prace naprawcze rozpoczęły się jeszcze w nocy i nadal trwają. Angażują się w nie ekipy energetyków, pracowników ciepłownictwa oraz przedsiębiorstw komunalnych. Specjaliści pracują również nad przywróceniem działania kotłowni.

Pomimo skutków ataku udało się już przywrócić normalne funkcjonowanie miejskiego transportu elektrycznego. Jednocześnie część placówek medycznych i stacji pomp wodociągowych jest na razie zmuszona do pracy z zasilania awaryjnego.

W wyniku przerwy w dostawie prądu podczas ataku w jednej z kopalń pod ziemią utknęło dziewięciu pracowników. Ratownicy ewakuowali wszystkich górników na powierzchnię.

Wilkul zaznaczył, że sytuacja w mieście pozostaje trudna, jednak wszystkie służby, szpitale i placówki socjalne nadal funkcjonują.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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