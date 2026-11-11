W ciągu dnia 10 listopada oraz w nocy z 10 na 11 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg obiektów wojskowych okupantów.

Zniszczono trzy punkty dowodzenia dronami w pobliżu Tokmaku i Prymirnego w obwodzie zaporoskim, a także w Pokrowsku w obwodzie donieckim.

Z tych obiektów rosyjscy operatorzy kierowali dronami bojowymi, które atakowały ukraińskie pozycje, sprzęt, zaplecze logistyczne oraz ludność cywilną.

Ponadto ukraińscy obrońcy zniszczyli magazyn dronów w pobliżu Zalimana w obwodzie ługańskim, punkt dowodzenia wojskami w rejonie Mirnohradu oraz punkt dowodzenia i obserwacji okupantów w pobliżu Wołczanska w obwodzie charkowskim.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.

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