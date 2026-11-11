В течение 10 ноября и в ночь на 11 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов оккупантов.

Три пункта управления беспилотниками были поражены вблизи Токмака и Примерного в Запорожской области, а также в Покровске в Донецкой области.

С этих объектов российские операторы управляли ударными дронами, которые атакуют украинские позиции, технику, логистику и гражданское население.

Кроме того, украинские защитники поразили склад БПЛА вблизи Залимана в Луганской области, пункт управления войсками в районе Мирнограда и командно-наблюдательный пункт оккупантов возле Волчанска в Харьковской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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