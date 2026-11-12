Собянин заявил о 51 якобы сбитом дроне при подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение вечера 12 ноября в серии сообщений информировал о новых беспилотниках, которые якобы летели в сторону российской столицы. По его последним заявлениям, силы ПВО уничтожили уже 51 дрон. В связи с угрозой во всех четырёх московских аэропортах ввели временные ограничения.

В течение вечера Собянин неоднократно публиковал сообщения о работе российской противовоздушной обороны. Сначала он заявлял об уничтожении отдельных групп дронов, а впоследствии начал сообщать о новых волнах атак. В своих постах мэр Москвы регулярно повторял, что дроны якобы сбивают на подлете к городу, а на местах падения обломков работают экстренные службы. «Системой ПВО Минобороны уничтожены ещё 15 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в одном из сообщений.

Позже он сообщал об уничтожении ещё 10 дронов, а затем — новых групп по пять беспилотников. Количество заявлений о сбитых целях в течение вечера постоянно росло. По данным российского издания «Москва 24», по состоянию на 22:45 по московскому времени Собянин заявил уже о 51 сбитом беспилотнике, летевшем в направлении столицы.

В московских аэропортах ввели ограничения

На фоне сообщений об атаке ограничили работу всех четырёх московских аэропортов — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковского. Сначала отдельные аэропорты приостановили приём и отправку рейсов. Впоследствии, по информации российских СМИ, аэропорты возобновили работу с ограничениями: самолеты принимали и отправляли только по согласованию с соответствующими органами.

Из-за таких мер в расписании рейсов могли возникать задержки и изменения. Пассажирам приходилось следить за обновлениями информации от аэропортов. В то же время Собянин не сообщил о пострадавших или значительных разрушениях в результате этой атаки. Он лишь отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Информацию о количестве сбитых беспилотников распространяет российская сторона. Независимого подтверждения заявленных цифр, а также полной информации о последствиях атаки пока нет. Об этом сообщает мэр Москвы.

На Братском алюминиевом заводе в Иркутской области РФ произошел мощный взрыв погрузчика в одном из производственных цехов. Момент инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения.

В России сообщают о масштабной атаке на Омский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших в стране. По предварительной информации, взрывы на предприятии продолжаются уже более двух часов.

Читай нас в