Відео: На російському алюмінієвому заводі вибухнув навантажувач
На Братському алюмінієвому заводі в Іркутській області РФ стався потужний вибух навантажувача в одному з виробничих цехів.
Момент інциденту зафіксувала камера відеоспостереження.
На записі видно, як у приміщенні раптово спалахує яскраве світло, після чого відбувається вибух.
Причини події наразі невідомі.
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.
Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.
У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.