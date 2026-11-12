Видео: На российском алюминиевом заводе взорвался погрузчик

На Братском алюминиевом заводе в Иркутской области РФ произошел мощный взрыв погрузчика в одном из производственных цехов.

Момент инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи видно, как в помещении внезапно вспыхивает яркий свет, после чего происходит взрыв.

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Причины происшествия пока неизвестны.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.

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