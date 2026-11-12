Собянін заявив про 51 нібито збитий дрон на підльоті до Москви

Мер Москви Сергій Собянін протягом вечора 12 листопада серією повідомлень інформував про нові безпілотники, які нібито летіли в бік російської столиці. За його останніми заявами, сили ППО знищили вже 51 дрон. Через загрозу тимчасові обмеження запровадили в усіх чотирьох московських аеропортах.

Упродовж вечора Собянін неодноразово публікував повідомлення про роботу російської протиповітряної оборони. Спочатку він заявляв про знищення окремих груп безпілотників, а згодом почав повідомляти про нові хвилі атак. У своїх дописах мер Москви регулярно повторював, що дрони нібито збивають на підльоті до міста, а на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. «Системою ППО Міноборони знищені ще 15 безпілотників. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків», — написав Собянін в одному з повідомлень.

Пізніше він повідомляв про знищення ще 10 дронів, а потім — нових груп по п’ять безпілотників. Кількість заяв про збиті цілі протягом вечора постійно зростала. За даними російського видання «Москва 24», станом на 22:45 за московським часом Собянін заявив уже про 51 знищений безпілотник, який летів у напрямку столиці.

У московських аеропортах запровадили обмеження

На тлі повідомлень про атаку обмежили роботу всіх чотирьох московських аеропортів — Внуково, Шереметьєво, Домодєдово та Жуковського. Спочатку окремі аеропорти припиняли приймати й відправляти рейси. Згодом, за інформацією російських медіа, повітряні гавані відновили роботу з обмеженнями: літаки приймали та відправляли лише за погодженням із відповідними органами.

Через такі заходи в розкладі рейсів могли виникати затримки та зміни. Пасажирам доводилося стежити за оновленнями інформації від аеропортів. Водночас Собянін не повідомив про постраждалих або значні руйнування внаслідок цієї атаки. Він лише зазначав, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Інформацію про кількість збитих безпілотників поширює російська сторона. Незалежного підтвердження заявлених цифр, а також повної інформації про наслідки атаки наразі немає. Про це повідомляє мер Москви.

На Братському алюмінієвому заводі в Іркутській області РФ стався потужний вибух навантажувача в одному з виробничих цехів. Момент інциденту зафіксувала камера відеоспостереження.

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