У Харкові зростуть тарифи на воду — скільки платитимуть мешканці

З 1 січня 2027 року жителі Харкова платитимуть більше за водопостачання та водовідведення. Виконком міської ради вже затвердив нові тарифи: кубометр води коштуватиме 57,50 грн, а водовідведення — 27,99 грн. Загалом за обидві послуги доведеться платити 85,49 грн за кубометр замість нинішніх 69,24 грн.

Рішення про зміну тарифів виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив 12 листопада. Нові ціни почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Вони стосуватимуться споживачів, які не є підприємствами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. За новими розрахунками, один кубометр води коштуватиме 57,50 грн з ПДВ. За водовідведення, тобто відведення та очищення стічних вод, потрібно буде платити ще 27,99 грн за кубометр.

Зараз харків'яни сплачують 48,63 грн за водопостачання та 20,61 грн за водовідведення. Таким чином, загальна вартість двох послуг зросте з 69,24 до 85,49 грн за кубометр. Різниця становитиме 16,25 грн, або приблизно 23,5%.

Чому у Харкові підвищують тарифи

У Департаменті економіки та комунального майна міськради пояснили, що перегляд цін пов'язаний зі зростанням витрат на надання послуг. Серед основних причин називають вартість електроенергії, реагентів для очищення води та інших матеріальних ресурсів. У міськраді зазначили, що попередні тарифи вже не покривають виробничу собівартість послуг. Тому їх перегляд назвали вимушеним кроком.

Окремі тарифи затвердили й для підприємств, які працюють у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. З 1 січня 2027 року вони становитимуть 26,22 грн за кубометр води та 10,12 грн за кубометр водовідведення. Усі суми вказані з ПДВ.

Скільки за воду платитимуть в інших містах

У Харківській міській раді також порівняли нові тарифи з проєктами цін на 2027 рік в інших українських містах. За даними міськради, сумарна вартість водопостачання та водовідведення становитиме майже 111 грн за кубометр у Києві, майже 110 грн — у Дніпрі, близько 102 грн — в Одесі та понад 97 грн — у Львові.

У Харкові після підвищення загальна вартість двох послуг становитиме 85,49 грн за кубометр. За підрахунками міськради, серед 17 міст, які взяли для порівняння, лише у трьох сумарна плата за воду буде нижчою, ніж у Харкові. Отже, з початку 2027 року харків'яни відчують підвищення вартості комунальних послуг. Нові тарифи стосуватимуться як водопостачання, так і водовідведення, а загальна ціна за кубометр зросте більш ніж на 16 гривень. Про це розповідає Харківської міської ради.

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