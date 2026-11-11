Росіяни вдарили дроном по Салтівському району Харкова, є загиблі та постраждалі

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Російські окупаційні війська 11 листопада вдень здійснили удар безпілотником по Салтівському району Харкова. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще щонайменше одна людина постраждала.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, на місці влучання спалахнула пожежа — горить автомобіль. На місці події працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та з'ясовують усі деталі.

Джерело: Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

До трьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок російського удару 11 листопада по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області 11 листопада. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У Яготині Київської області ворожий дрон влучив по території ліцею. Про атаку повідомив 11 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російські війська продовжуютьзавдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок пошкодження енергооб’єктів близько 135 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Також відомо про одного постраждалого.

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