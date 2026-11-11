Rosjanie przeprowadzili atak dronem na rejon Saltowski w Charkowie; są ofiary śmiertelne i ranni

11 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska okupacyjne przeprowadziły atak dronem na rejon Saltowski w Charkowie. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a co najmniej jedna osoba odniosła obrażenia.

Według informacji burmistrza Igora Terechowa w miejscu uderzenia wybuchł pożar — płonie samochód. Na miejscu zdarzenia działają odpowiednie służby, które likwidują skutki ostrzału i ustalają wszystkie szczegóły.

Źródło: kanał Telegram burmistrza Charkowa Igora Terechowa.

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku z 11 listopada na targowisko w centrum Czornomorska w obwodzie odeskim wzrosła do trzech osób. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Odessie Oleg Kiper.

W Jagotynie w obwodzie kijowskim wrogi dron uderzył w teren liceum. O ataku poinformował 11 listopada przewodniczący kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Timur Tkaczenko.

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego. W wyniku uszkodzeń obiektów energetycznych około 135 tysięcy odbiorców pozostało bez dostaw energii elektrycznej. Wiadomo również o jednej osobie poszkodowanej.

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