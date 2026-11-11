Россияне нанесли удар с помощью дрона по Салтовскому району Харькова, есть погибшие и пострадавшие

11 ноября днём российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по Салтовскому району Харькова. В результате вражеской атаки погибли два человека, ещё как минимум один человек пострадал.

По информации мэра Игоря Терехова, на месте попадания вспыхнул пожар — горит автомобиль. На месте происшествия работают профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и выясняют все детали.

Источник: Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

До трёх человек возросло число погибших в результате российского удара 11 ноября по рынку в центральной части Черноморска Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В Яготине Киевской области вражеский дрон поразил территорию лицея. Об атаке сообщил 11 ноября глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергообъектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.

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