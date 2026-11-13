Российские пранкеры выдали себя за Умерова и обманули руководителей OpenAI

Российские пранкеры Вован и Лексус выдали себя за главу Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова и провели видеозвонок с тремя высокопоставленными сотрудниками OpenAI. В ходе 17-минутного разговора обсуждались возможное сотрудничество с Украиной, военное применение искусственного интеллекта и контакты компании с украинским Минобороны. В OpenAI подтвердили, что встреча состоялась, но впоследствии выяснили: вместо украинского чиновника с ними общались российские пранкеры.

Запись разговора опубликовали сами Вован и Лексус — российский дуэт, известный розыгрышами политиков, чиновников и других публичных лиц. Один из пранкеров, Владимир Кузнецов, рассказал журналистам, что организовать эту встречу было не слишком сложно. Сначала они с напарником связались с украинским чиновником в Сан-Франциско и представились Рустемом Умеровым.

По словам Кузнецова, этот чиновник уже пытался наладить контакты с OpenAI через украинскую общину в Калифорнии. Он также общался с одной из будущих участниц встречи. Поэтому, поверив, что разговаривает с настоящим Умеровым, чиновник предложил организовать видеозвонок с представителями компании.

Кто принимал участие в разговоре

К видеовстрече присоединились трое высокопоставленных сотрудников OpenAI:

Саша Бейкер — руководитель направления политики национальной безопасности;

Кэролайн Зир — руководительница отдела стратегических инициатив;

Бен Крамптон — отвечает за направление европейской безопасности.

Все трое ранее работали в государственных структурах. Бейкер и Зир занимали высокие должности в Министерстве обороны США, а Крамптон имеет опыт работы в Европейском Союзе и ООН.

По данным The Intercept, Бейкер и Зир сказали, что уже встречались с Умеровым ранее, и выразили радость по поводу новой беседы. В то же время человек, выдавший себя за украинского чиновника, не включал камеру на протяжении всего звонка.

О чем говорили с фальшивым Умеровым

Основной темой встречи стало возможное сотрудничество OpenAI с Украиной в военной сфере. В частности, участники обсуждали, как технологии искусственного интеллекта могли бы помочь Украине в обороне от российской агрессии, а также возможно ли их использование в наступательных операциях.

Бен Крамптон заявил, что компания заинтересована в как можно более тесных отношениях с Украиной. В то же время он признал, что достичь желаемого уровня сотрудничества сразу может быть непросто. «С нашей точки зрения, безусловно, мы хотим иметь с Украиной как можно более тесные отношения. Но, возможно, нам не удастся сразу достичь того уровня сотрудничества, к которому мы стремимся», — сказал Крамптон.

Он также рассказал об осторожном отношении части руководства OpenAI к использованию технологий компании для наступательных военных операций.

По его словам, некоторые руководители не хотят, чтобы разработки OpenAI слишком активно применялись в таких целях. В то же время Крамптон обратил внимание, что в реальных условиях оборонительные и наступательные действия не всегда можно четко разделить. «Наступательные и оборонительные действия не всегда можно разграничить при определенных обстоятельствах», — пояснил представитель компании.

Что рассказали о сотрудничестве с Украиной

В ходе беседы представители OpenAI также упомянули о работе с украинским правительством над проектом Daybreak Blue. Это модель искусственного интеллекта, которая помогает находить уязвимости в компьютерных системах и устранять их. Такая технология может быть полезна для кибербезопасности. Кроме того, Крамптон рассказал о контактах с Министерством обороны Украины. По его словам, общение происходило через коллегу из Вашингтона, который ранее работал с командой, разрабатывавшей украинскую систему ситуационной осведомленности Delta.

Также Саша Бейкер сообщила, что OpenAI обсуждала с Пентагоном возможность оказания помощи Украине. Важно, что сам разговор не подтверждает передачу Украине специальных инструментов OpenAI для наступательных военных операций. Представители компании говорили о контактах, возможном сотрудничестве и обсуждении различных направлений помощи.

Как отреагировала OpenAI

В OpenAI подтвердили, что видеоконференция действительно состоялась. Пресс-секретарь компании Нейт Эванс сообщил The Intercept, что там начали проверять подлинность разговора ещё за несколько недель до публикации записи. По его словам, компания провела внутреннюю проверку и привлекла соответствующие органы. В результате выяснилось, что звонок организовали пранкеры, которые ранее уже пытались обманывать чиновников и представителей других компаний. «Мы действовали внутри компании и совместно с соответствующими органами, чтобы установить, что это была розыгрыш», — заявил Эванс.

Он также сообщил, что OpenAI приняла меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. В то же время пресс-секретарь не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Российский дуэт Вован и Лексус известен подобными розыгрышами с 2011 года. Его участники звонили политикам и общественным деятелям, выдавая себя за известных людей или высокопоставленных чиновников. Пранкеров неоднократно обвиняли в связях с российскими властями и спецслужбами, однако они сами это отрицают. Об этом сообщило американское издание The Intercept.

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись видеозвонка с советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Греции Таносом Докосом, заставив его поверить, что он общается с украинскими чиновниками.

Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что пообщались с советником президента Эстонии по вопросам безопасности Мадисом Роллом, выдавая себя за секретаря СНБО Украины.

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