Російські пранкери видали себе за Умєрова і ошукали керівників OpenAI

Російські пранкери Вован і Лексус видали себе за керівника Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова та провели відеодзвінок із трьома високопосадовцями OpenAI. Під час 17-хвилинної розмови обговорювали можливу співпрацю з Україною, військове використання штучного інтелекту та контакти компанії з українським Міноборони. В OpenAI підтвердили, що зустріч відбулася, але згодом з'ясували: замість українського посадовця з ними спілкувалися російські пранкери.

Запис розмови опублікували самі Вован і Лексус — російський дует, відомий розіграшами політиків, чиновників та інших публічних осіб. Один із пранкерів, Володимир Кузнєцов, розповів журналістам, що організувати цю зустріч було не надто складно. Спочатку вони з напарником зв'язалися з українським посадовцем у Сан-Франциско та представилися Рустемом Умєровим.

За словами Кузнєцова, цей чиновник уже намагався налагодити контакти з OpenAI через українську громаду в Каліфорнії. Він також спілкувався з однією з майбутніх учасниць зустрічі. Тож, повіривши, що розмовляє зі справжнім Умєровим, посадовець запропонував організувати відеодзвінок із представниками компанії.

Хто брав участь у розмові

До відеозустрічі долучилися троє високопосадовців OpenAI:

Саша Бейкер — керівниця напряму політики національної безпеки;

Керолайн Зір — керівниця стратегічних ініціатив;

Бен Крамптон — відповідає за напрям європейської безпеки.

Усі троє раніше працювали в державних структурах. Бейкер і Зір обіймали високі посади в Міністерстві оборони США, а Крамптон має досвід роботи в Європейському Союзі та ООН.

За даними The Intercept, Бейкер і Зір сказали, що вже зустрічалися з Умєровим раніше, і висловили радість з приводу нової розмови. Водночас людина, яка видавала себе за українського посадовця, не вмикала камеру протягом усього дзвінка.

Про що говорили з фальшивим Умєровим

Основною темою зустрічі стала можлива співпраця OpenAI з Україною у військовій сфері. Зокрема, учасники обговорювали, як технології штучного інтелекту могли б допомогти Україні в обороні від російської агресії, а також чи можливе їх використання в наступальних операціях.

Бен Крамптон заявив, що компанія зацікавлена в якомога тісніших відносинах з Україною. Водночас він визнав, що до бажаного рівня співпраці може бути непросто дійти одразу. «З нашого погляду, безперечно, ми хочемо мати з Україною якомога тісніші відносини. Але, можливо, нам не вдасться одразу досягти того рівня співпраці, якого ми прагнемо», — сказав Крамптон.

Він також розповів про обережне ставлення частини керівництва OpenAI до використання технологій компанії для наступальних військових операцій.

За його словами, деякі керівники не хочуть, щоб розробки OpenAI надто активно застосовувалися з такою метою. Водночас Крамптон звернув увагу, що в реальних умовах оборонні та наступальні дії не завжди можна чітко розділити. «Наступальні й оборонні дії не обов'язково можна розмежувати за певних обставин», — пояснив представник компанії.

Що розповіли про співпрацю з Україною

Під час розмови представники OpenAI також згадали про роботу з українським урядом над проєктом Daybreak Blue. Це модель штучного інтелекту, яка допомагає знаходити вразливості в комп'ютерних системах і виправляти їх. Така технологія може бути корисною для кібербезпеки. Крім того, Крамптон розповів про контакти з Міністерством оборони України. За його словами, спілкування відбувалося через колегу з Вашингтона, який раніше працював із командою, що розробляла українську систему ситуаційної обізнаності Delta.

Також Саша Бейкер повідомила, що OpenAI обговорювала з Пентагоном можливість допомоги Україні. Важливо, що сама розмова не підтверджує передачу Україні спеціальних інструментів OpenAI для наступальних військових операцій. Представники компанії говорили про контакти, можливу співпрацю та обговорення різних напрямків допомоги.

Як відреагувала OpenAI

В OpenAI підтвердили, що відеозустріч справді відбулася. Речник компанії Нейт Еванс повідомив The Intercept, що там почали перевіряти справжність розмови ще за кілька тижнів до публікації запису. За його словами, компанія провела внутрішню перевірку та залучила відповідні органи. У результаті з'ясувалося, що дзвінок організували пранкери, які раніше вже намагалися обманювати посадовців та представників інших компаній. «Ми діяли всередині компанії та разом із відповідними органами, щоб встановити, що це був розіграш», — заявив Еванс.

Він також повідомив, що OpenAI вжила заходів, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому. Водночас речник не уточнив, про які саме заходи йдеться. Російський дует Вован і Лексус відомий подібними розіграшами з 2011 року. Його учасники телефонували політикам і публічним особам, видаючи себе за відомих людей або високопосадовців. Пранкерів неодноразово звинувачували у зв'язках із російською владою та спецслужбами, однак вони самі це заперечують. Про це повідомило американське видання The Intercept.

Російські пранкери Вован і Лексус опублікували запис відеодзвінка з радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Греції Таносом Докосом, змусивши його повірити, що він спілкується з українськими посадовцями.

Російські пранкери Вован і Лексус заявили, що поспілкувалися з радником президента Естонії з питань безпеки Мадісом Роллом, видаючи себе за секретаря РНБО України.

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