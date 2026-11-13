Нацбанк хочет изъять из обращения в Украине одну из монет

Национальный банк Украины намерен полностью прекратить обращение монет номиналом 10 копеек и отменить их статус законного платежного средства.

Постепенный вывод мелких монет начался более года назад — с 1 октября 2025 года. Тогда Национальный банк полностью прекратил их чеканку.

Несмотря на это, монеты до сих пор остаются в обращении и используются для расчетов в торговых сетях. Попадая в коммерческие банки, они не возвращаются в кассы, а передаются в НБУ для пересчета и дальнейшей утилизации.

Регулятор предлагает с 1 февраля 2027 года окончательно лишить 10 копеек статуса платежного средства. С этой даты расплачиваться ими за товары, работы или услуги будет невозможно.

Для бизнеса установлены четкие временные рамки: юридические лица и физические лица-предприниматели будут иметь ровно две недели — до 16 февраля 2027 года — чтобы сдать остатки монет.

В дальнейшем все наличные расчеты будут округляться по единым правилам до сумм, кратных 50 копейкам.

Об этом сообщает НБУ.

Напомним, что со 2 марта 2026 года Национальный банк Украины вывел из наличного обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов.

Согласно плану регулятора, из активного обращения постепенно изымаются банкноты номиналом 50 и 200 гривен, выпущенные в период с 2003 по 2007 годы.