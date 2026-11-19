Кабинет Министров Украины в четверг, 19 ноября 2026 года, принял распоряжение о выделении дополнительных 81,4 млрд грн на неотложные нужды Министерства обороны, причем более 90 % этой суммы предназначено для выплат военнослужащим. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, решение должно обеспечить своевременное финансирование и стабильные выплаты бойцам, выполняющим боевые задачи. По данным Министерства финансов, из общей суммы 74 млрд грн будут направлены на денежное обеспечение военнослужащих (72,6 млрд грн для Вооруженных Сил через Минобороны и 1,4 млрд грн для Государственной специальной службы транспорта), а ещё 7,4 млрд грн — на закупку топлива для нужд войск.

В Минфине также отметили, что перераспределение происходит в рамках утвержденных расходов общего фонда государственного бюджета на 2026 год благодаря экономии средств по программе обслуживания государственного долга, которые сначала были направлены в оборонный резерв, а затем переданы на нужды обороны.

Источник: Сергей Корецкий в Telegram.

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