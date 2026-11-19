W czwartek, 19 listopada 2026 r., Rada Ministrów Ukrainy przyjęła rozporządzenie w sprawie przeznaczenia dodatkowych 81,4 mld hrywien na pilne potrzeby Ministerstwa Obrony, przy czym ponad 90% tej kwoty przeznaczono na wypłaty dla żołnierzy. Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki.

Według szefa rządu decyzja ta ma zapewnić terminowe finansowanie i stabilne wypłaty dla żołnierzy wykonujących zadania bojowe. Według danych Ministerstwa Finansów z całkowitej kwoty 74 mld hrywien zostanie przeznaczone na wynagrodzenia dla żołnierzy (72,6 mld hrywien dla Sił Zbrojnych za pośrednictwem Ministerstwa Obrony oraz 1,4 mld hrywien dla Państwowej Specjalnej Służby Transportowej), a kolejne 7,4 mld hrywien — na zakup paliwa na potrzeby wojska.

W Ministerstwie Finansów zaznaczono również, że realokacja odbywa się w ramach zatwierdzonych wydatków funduszu ogólnego budżetu państwa na rok 2026 dzięki oszczędnościom środków w ramach programu obsługi długu publicznego, które początkowo przeznaczono na rezerwę obronną, a następnie przekazano na potrzeby obrony.

Źródło: Serhij Korecki w Telegramie.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.

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