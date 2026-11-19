Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy planuje kontynuować reformę polegającą na łączeniu uczelni, jednak jednocześnie zamierza wprowadzić bardziej precyzyjne kryteria podejmowania takich decyzji. Poinformował o tym minister edukacji i nauki Andrij Butenko.

Według szefa resortu Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z odpowiednią komisją Rady Najwyższej pracuje nad zasadami łączenia uczelni wyższych, tak aby proces ten nie zależał wyłącznie od woli ministra lub poszczególnych urzędników. Wśród wytycznych dotyczących oceny wymienił zakres badań naukowych, finansowanie pozyskane dzięki pracy naukowej oraz stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, chociaż podkreślił, że sprowadzanie oceny wyłącznie do wskaźników ilościowych jest błędne i należy uwzględniać perspektywy rozwoju oraz łączenie zasobów podobnych uczelni w obrębie jednego regionu.

Minister uzasadnił konieczność reformy sieci zmianami demograficznymi oraz faktem, że obecny system szkolnictwa wyższego został stworzony w oparciu o inne potrzeby społeczne i liczbę kandydatów. Jednocześnie zauważył, że redukcja liczby uniwersytetów nie będzie gwałtowna ani mechaniczna, ale przyznał, że reorganizacja może wywołać niepokój wśród pracowników ze względu na kwestie utrzymania miejsc pracy, wynagrodzeń i rezerwacji, dlatego zmiany wymagają dokładnego wyjaśnienia.

Źródło: Suspilne.

Na konsolidację uniwersytetów wpływa szereg czynników, w szczególności demograficznych i ekonomicznych, a celem łączenia uczelni jest zwiększenie ich konkurencyjności.

Doniecki Narodowy Uniwersytet Ekonomii i Handlu im. Mykhaila Tugan-Baranowskiego zostanie przyłączony do Narodowego Uniwersytetu w Krywym Rogu.

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