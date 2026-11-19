0:00 / 0:00

Міністерство освіти і науки України планує продовжити реформу укрупнення університетів, однак водночас має намір запровадити чіткіші критерії для ухвалення таких рішень. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

За словами очільника відомства, МОН спільно з профільним комітетом Верховної Ради працює над правилами об’єднання закладів вищої освіти, щоб цей процес не залежав виключно від волі міністра чи окремих посадовців. Серед орієнтирів оцінювання він назвав обсяг наукових досліджень, фінансування, залучене завдяки науковій роботі, та співвідношення чисельності студентів і викладачів, хоча наголосив, що зводити оцінку лише до кількісних показників неправильно й необхідно враховувати перспективи розвитку та об’єднання ресурсів однотипних закладів у межах одного регіону.

Міністр пояснив необхідність реформування мережі демографічними змінами та тим, що чинна система вищої освіти створювалася за інших суспільних потреб і кількості вступників. Водночас він зауважив, що скорочення кількості університетів не буде стрімким чи механічним, але визнав, що реорганізація може викликати тривогу в колективів через питання збереження робочих місць, оплати праці та бронювання, тож зміни потребують ретельного роз’яснення.

Джерело: Суспільне.

На укрупнення університетів впливає ряд чинників, зокрема демографічний та економічний, а метою поєднання вишів є підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Донецький національний університет економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднають до Криворізького національного університету.

Читай нас у