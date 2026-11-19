Министерство образования и науки Украины планирует продолжить реформу по укрупнению университетов, однако в то же время намерено ввести более четкие критерии для принятия таких решений. Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

По словам главы ведомства, МОН совместно с профильным комитетом Верховной Рады работает над правилами объединения высших учебных заведений, чтобы этот процесс не зависел исключительно от воли министра или отдельных чиновников. Среди ориентиров оценки он назвал объем научных исследований, финансирование, привлеченное благодаря научной работе, и соотношение численности студентов и преподавателей, хотя и подчеркнул, что сводить оценку только к количественным показателям неправильно и необходимо учитывать перспективы развития и объединение ресурсов однотипных учебных заведений в пределах одного региона.

Министр объяснил необходимость реформирования сети демографическими изменениями и тем, что действующая система высшего образования создавалась в условиях иных общественных потребностей и количества абитуриентов. В то же время он отметил, что сокращение количества университетов не будет стремительным или механическим, но признал, что реорганизация может вызвать беспокойство у коллективов из-за вопросов сохранения рабочих мест, оплаты труда и бронирования, поэтому изменения требуют тщательного разъяснения.

Источник: Суспильне.

На укрупнение университетов влияет ряд факторов, в частности демографический и экономический, а целью объединения вузов является повышение их конкурентоспособности.

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского будет присоединён к Криворожскому национальному университету.

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