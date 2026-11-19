Инцидент произошел 18 ноября. На видео, которое распространили местные Telegram-каналы, видно, как двое мужчин тянут военнослужащего за ногу, а женщина бьет его костылем.

В ТЦК сообщили, что группа оповещения пыталась задержать водителя, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Во время разговора пассажирка автомобиля начала звать на помощь, после чего к конфликту присоединились посторонние люди и напали на военнослужащих.

Воспользовавшись суматохой, водитель скрылся. Группа оповещения покинула место происшествия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Источник: Суспильне.

Напомним, ОК «Юг» расследует конфликт между военными ТЦК и гражданскими лицами в Виннице.

Ранее в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.

До этого правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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