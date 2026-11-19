В Ковеле гражданские лица вступили в стычку с сотрудниками ТЦК, пытаясь отбить мужчину
Инцидент произошел 18 ноября. На видео, которое распространили местные Telegram-каналы, видно, как двое мужчин тянут военнослужащего за ногу, а женщина бьет его костылем.
В ТЦК сообщили, что группа оповещения пыталась задержать водителя, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.
Во время разговора пассажирка автомобиля начала звать на помощь, после чего к конфликту присоединились посторонние люди и напали на военнослужащих.
Воспользовавшись суматохой, водитель скрылся. Группа оповещения покинула место происшествия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
Источник: Суспильне.
Напомним, ОК «Юг» расследует конфликт между военными ТЦК и гражданскими лицами в Виннице.
Ранее в Одессе водитель ранил военного ТЦК ножом и пытался сбить его автомобилем.
До этого правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.