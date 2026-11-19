Европейские страны разрабатывают план развертывания многонациональных сил на территории Украины. Военных могут направить после прекращения боевых действий, чтобы помочь обеспечить безопасность страны и сдержать новое вторжение России.

План предусматривает создание многонационального военного контингента с участием стран коалиции. Его развертывание возможно после того, как будет достигнуто надежное прекращение боевых действий. Речь идет не об отправке военных на передовую, а о силах, которые должны помочь сохранить мир и не допустить нового российского наступления.

Во время встречи в Берлине президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал подготовку таких гарантий безопасности. Они должны состоять из нескольких частей. Первая — долгосрочная поддержка Вооруженных сил Украины, ведь именно украинская армия останется главной силой обороны страны. Вторая — размещение многонационального контингента. Третья — юридические и политические обязательства партнеров помочь Украине, если Россия вновь нападет.

Французская сторона подчеркивает, что эти силы должны действовать как гарантия сдерживания. Их задача — поддерживать безопасность Украины и показать России, что повторная агрессия будет иметь последствия. Размещение контингента планируется по запросу Украины после прекращения боевых действий. Подготовка к возможной миссии уже идет. С 9 по 22 ноября в Польше проходят военные учения с участием стран коалиции. В них задействованы около 2800 военнослужащих из 11 государств, в том числе примерно 1100 французских военнослужащих. Также в учениях участвуют десятки самолетов и сотни единиц техники.

В ходе маневров военные проверяют, насколько быстро многонациональные силы смогут развернуться и действовать совместно. В частности, отрабатывают взаимодействие подразделений разных стран и работу совместного командования. Таким образом, европейские партнеры не только обсуждают возможное размещение войск в Украине, но и проверяют готовность к такой миссии на практике. В то же время её запуск будет зависеть от прекращения боевых действий, решения Украины и договоренностей между странами коалиции. Об этом шла речь во время встречи «Коалиции желающих» в Берлине 19 ноября.

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы, до 1,6 млн патронов калибра 20 мм, оптико-электронные системы для противовоздушной обороны, зимнее снаряжение и сухие пайки.

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