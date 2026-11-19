АМКУ раскрыл сговор на тендерах «Харьковоблэнерго» почти на 499 млн грн
Антимонопольный комитет оштрафовал четыре компании на 12,78 млн грн за согласованные действия при закупках трансформаторов и счетчиков для «Харьковоблэнерго».
В первом тендере на трансформаторы стоимостью 333,74 млн грн сговор был установлен между ООО «ЭК «Энерго-Тайм»» и ООО «Дженерал Энерджи Украина». Их оштрафовали на 2,12 млн грн.
В другом деле речь идет о закупке счетчиков на сумму 165,47 млн грн. По выводам АМКУ, ООО «Харьковский электротехнический завод “Энергомира”» и ООО «Электроинжиниринг» координировали свои действия во время торгов. Сумма штрафа для них составляет 10,66 млн грн.
В ходе расследования комитет выявил признаки совместной подготовки тендерных предложений и согласования экономических интересов. Компании, наказанные за сговор на торгах, могут быть отстранены от участия в публичных закупках на три года.
Источник: Антимонопольный комитет Украины.
Западное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело о возможном сговоре между компанией и индивидуальным предпринимателем при участии в закупках для воинских частей ВСУ и Нацгвардии.