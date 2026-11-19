Komisja Antymonopolowa nałożyła na cztery przedsiębiorstwa grzywnę w wysokości 12,78 mln hrywien za uzgodnione działania podczas przetargów na zakup transformatorów i liczników dla „Charkowoblenenergo”.

W pierwszym przetargu na transformatory o wartości 333,74 mln hrywien zmowę zawarły spółki „EK „Energo-Time”” i „General Energy Ukraine”. Zostały one ukarane grzywną w wysokości 2,12 mln hrywien.

W drugiej sprawie chodzi o zakup liczników o wartości 165,47 mln hrywien. Zgodnie z ustaleniami AMKU spółki „Charkowski Zakład Elektrotechniczny „Energomira”” oraz „Elektroinżyniering” koordynowały swoje działania podczas przetargu. Kwota grzywny dla nich wynosi 10,66 mln hrywien.

W trakcie dochodzenia komisja wykryła oznaki wspólnego przygotowywania ofert przetargowych oraz uzgadniania interesów gospodarczych. Firmy ukarane za zmowę przetargową mogą zostać wykluczone z udziału w zamówieniach publicznych na okres trzech lat.

Źródło: Komisja Antymonopolowa Ukrainy.

Zachodni międzyobwodowy oddział terytorialny Komisji Antymonopolowej wszczął postępowanie w sprawie możliwego zmowy między spółką a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą podczas udziału w przetargach na dostawy dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej.

Komisja Antymonopolowa Ukrainy poinformowała o możliwym naruszeniu zasad konkurencji na rynku paliwowym. Organ regulacyjny ustalił, że szereg operatorów stacji benzynowych oraz wydawców kart paliwowych mogło uzgadniać warunki, które miały wpływ na udział przedsiębiorstw w przetargach. AMKU wszczął postępowanie przeciwko 19 podmiotom rynkowym i zalecił im usunięcie spornych ograniczeń z umów partnerskich.

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS) przedłużył przesłuchanie przewodniczącego Komitetu Antymonopolowego Ukrainy Pawła Kyrylenka .

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