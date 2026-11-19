AMKU ujawniła zmowę przetargową w przetargach „Charkowoblenenergo” o wartości prawie 499 mln hrywien
Komisja Antymonopolowa nałożyła na cztery przedsiębiorstwa grzywnę w wysokości 12,78 mln hrywien za uzgodnione działania podczas przetargów na zakup transformatorów i liczników dla „Charkowoblenenergo”.
W pierwszym przetargu na transformatory o wartości 333,74 mln hrywien zmowę zawarły spółki „EK „Energo-Time”” i „General Energy Ukraine”. Zostały one ukarane grzywną w wysokości 2,12 mln hrywien.
W drugiej sprawie chodzi o zakup liczników o wartości 165,47 mln hrywien. Zgodnie z ustaleniami AMKU spółki „Charkowski Zakład Elektrotechniczny „Energomira”” oraz „Elektroinżyniering” koordynowały swoje działania podczas przetargu. Kwota grzywny dla nich wynosi 10,66 mln hrywien.
W trakcie dochodzenia komisja wykryła oznaki wspólnego przygotowywania ofert przetargowych oraz uzgadniania interesów gospodarczych. Firmy ukarane za zmowę przetargową mogą zostać wykluczone z udziału w zamówieniach publicznych na okres trzech lat.
Źródło: Komisja Antymonopolowa Ukrainy.
Zachodni międzyobwodowy oddział terytorialny Komisji Antymonopolowej wszczął postępowanie w sprawie możliwego zmowy między spółką a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą podczas udziału w przetargach na dostawy dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy i Gwardii Narodowej.