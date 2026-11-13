ВАКС провів допит голови АМКУ Павла Кириленка

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Сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив допит голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.

Під час засідання прокурорка зосередила увагу на запитаннях щодо цифрових доказів, які слідство вилучило з жорсткого диска.

Зокрема, обвинуваченому продемонстрували кілька відеозаписів і фотографій.

Відео з оглядом квартири. Павло Кириленко підтвердив, що впізнає приміщення, однак заявив, що не він знімав цей ролик. За його словами, відео не могло зберігатися на його телефоні.

Фотографії інтер’єру квартири. Кириленко визнав, що проживав у цьому помешканні, проте стверджує, що оселився там лише у вересні 2023 року. Водночас фотографії, які досліджувало слідство, були зроблені в червні 2023-го.

Відео із салону автомобіля BMW X3. Обвинувачений погодився, що на записі чути його голос, а рука на кермі «нібито його». Він припустив, що відео міг знімати його син.

Під час засідання обвинувачений також заявив, що побоюється можливого перекручування його слів журналістами.

Суддя зауважила, що ситуація насамперед залежить від самого Кириленка: що чіткіше та конкретніше він відповідатиме на запитання, то менше потреби в уточненнях виникатиме з боку суду та обвинувачення.

«Якби від мене все залежало, я б тут не стояв», — відреагував на це голова АМКУ.

Після цього прокурорка завершила допит Павла Кириленка. На наступному судовому засіданні запитання обвинуваченому почне ставити сторона захисту.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, Павло Кириленко незаконно збагатився та не задекларував належне йому майно. Загальну вартість активів, про які йдеться у справі, оцінюють у 72 млн грн.

Раніше Вищий антикорупційний суд не дозволив голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку поїхати до Парижа для участі у заходах Організації економічного співробітництва та розвитку.

Передана до Вищого антикорупційного суду у минулому році справа про недекларування майна голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка затягується. Її розгляд може піти по повторному колу, тому що двоє суддів, що її розглядають, отримали нові посади.

До суду скеровано кримінальне провадження стосовно депутата міської ради, якого обвинувачують у наданні завідомо неправдивих показань та декларуванні недостовірної інформації.

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