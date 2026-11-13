ВАКС допросил председателя АМКУ Павла Кириленко
Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил допрос председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.
В ходе заседания прокурор сосредоточила внимание на вопросах, касающихся цифровых доказательств, которые следствие изъяло с жесткого диска.
В частности, обвиняемому продемонстрировали несколько видеозаписей и фотографий.
- Видео с осмотром квартиры. Павел Кириленко подтвердил, что узнает помещение, однако заявил, что не он снимал этот ролик. По его словам, видео не могло храниться на его телефоне.
- Фотографии интерьера квартиры. Кириленко признал, что проживал в этом помещении, однако утверждает, что поселился там только в сентябре 2023 года. В то же время фотографии, которые изучало следствие, были сделаны в июне 2023 года.
- Видео из салона автомобиля BMW X3. Обвиняемый согласился, что на записи слышен его голос, а рука на руле «якобы его». Он предположил, что видео мог снимать его сын.
Во время заседания обвиняемый также заявил, что опасается возможного искажения его слов журналистами.
Судья отметила, что ситуация в первую очередь зависит от самого Кириленко: чем четче и конкретнее он будет отвечать на вопросы, тем меньше возникнет необходимости в уточнениях со стороны суда и обвинения.
«Если бы всё зависело от меня, я бы здесь не стоял», — отреагировал на это председатель АМКУ.
После этого прокурор завершила допрос Павла Кириленко. На следующем судебном заседании вопросы обвиняемому начнет задавать сторона защиты.
Напомним, по версии обвинения, Павел Кириленко незаконно обогатился и не задекларировал принадлежащее ему имущество. Общую стоимость активов, о которых идет речь в деле, оценивают в 72 млн грн.
Ранее Высший антикоррупционный суд не разрешил главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко поехать в Париж для участия в мероприятиях Организации экономического сотрудничества и развития.
Переданное в Высший антикоррупционный суд в прошлом году дело о недекларировании имущества председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко затягивается. Её рассмотрение может начаться сначала, поскольку двое судей, рассматривающих дело, получили новые должности.
В суд направлено уголовное производство в отношении депутата городского совета, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний и декларировании недостоверной информации.