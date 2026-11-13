ВАКС допросил председателя АМКУ Павла Кириленко

Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил допрос председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.

В ходе заседания прокурор сосредоточила внимание на вопросах, касающихся цифровых доказательств, которые следствие изъяло с жесткого диска.

В частности, обвиняемому продемонстрировали несколько видеозаписей и фотографий.

Видео с осмотром квартиры. Павел Кириленко подтвердил, что узнает помещение, однако заявил, что не он снимал этот ролик. По его словам, видео не могло храниться на его телефоне.

Фотографии интерьера квартиры. Кириленко признал, что проживал в этом помещении, однако утверждает, что поселился там только в сентябре 2023 года. В то же время фотографии, которые изучало следствие, были сделаны в июне 2023 года.

Видео из салона автомобиля BMW X3. Обвиняемый согласился, что на записи слышен его голос, а рука на руле «якобы его». Он предположил, что видео мог снимать его сын.

Во время заседания обвиняемый также заявил, что опасается возможного искажения его слов журналистами.

Судья отметила, что ситуация в первую очередь зависит от самого Кириленко: чем четче и конкретнее он будет отвечать на вопросы, тем меньше возникнет необходимости в уточнениях со стороны суда и обвинения.

«Если бы всё зависело от меня, я бы здесь не стоял», — отреагировал на это председатель АМКУ.

После этого прокурор завершила допрос Павла Кириленко. На следующем судебном заседании вопросы обвиняемому начнет задавать сторона защиты.

Напомним, по версии обвинения, Павел Кириленко незаконно обогатился и не задекларировал принадлежащее ему имущество. Общую стоимость активов, о которых идет речь в деле, оценивают в 72 млн грн.

Ранее Высший антикоррупционный суд не разрешил главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко поехать в Париж для участия в мероприятиях Организации экономического сотрудничества и развития.

Переданное в Высший антикоррупционный суд в прошлом году дело о недекларировании имущества председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко затягивается. Её рассмотрение может начаться сначала, поскольку двое судей, рассматривающих дело, получили новые должности.

В суд направлено уголовное производство в отношении депутата городского совета, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний и декларировании недостоверной информации.

Читай нас в