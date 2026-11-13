WAKS przeprowadził przesłuchanie przewodniczącego AMKU Pawła Kyrylenka

Dzisiaj Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS) kontynuował przesłuchanie przewodniczącego Komitetu Antymonopolowego Ukrainy Pawła Kyrylenka.

Podczas posiedzenia prokurator skupiła się na pytaniach dotyczących dowodów cyfrowych, które śledztwo zabezpieczyło z dysku twardego.

W szczególności oskarżonemu pokazano kilka nagrań wideo i zdjęć.

Nagranie przedstawiające oględziny mieszkania. Pawło Kyrylenko potwierdził, że rozpoznaje to pomieszczenie, jednak oświadczył, że to nie on nakręcił ten film. Według niego nagranie to nie mogło znajdować się w pamięci jego telefonu.

Zdjęcia wnętrz mieszkania. Kyrylenko przyznał, że mieszkał w tym lokalu, jednak twierdzi, że wprowadził się tam dopiero we wrześniu 2023 roku. Jednocześnie zdjęcia, które badało śledztwo, zostały wykonane w czerwcu 2023 roku.

Nagranie z wnętrza samochodu BMW X3. Oskarżony zgodził się, że na nagraniu słychać jego głos, a ręka na kierownicy „rzekomo należy do niego”. Przypuszczał, że nagranie mógł nakręcić jego syn.

Podczas posiedzenia oskarżony oświadczył również, że obawia się ewentualnego przekręcenia jego słów przez dziennikarzy.

Sędzia zauważyła, że sytuacja zależy przede wszystkim od samego Kyrylenka: im jaśniej i konkretniej będzie odpowiadał na pytania, tym mniej będzie potrzeby doprecyzowań ze strony sądu i oskarżenia.

„Gdyby wszystko zależało ode mnie, nie stałbym tutaj” – tak zareagował na to przewodniczący AMKU.

Następnie prokuratorka zakończyła przesłuchanie Pawła Kyrylenka. Podczas kolejnej rozprawy pytania do oskarżonego zacznie zadawać strona obrony.

Przypomnijmy, że według wersji oskarżenia Pawło Kyrylenko bezprawnie się wzbogacił i nie zadeklarował majątku, który mu przysługiwał. Łączną wartość aktywów, o których mowa w sprawie, szacuje się na 72 mln hrywien.

Wcześniej Wyższy Sąd Antykorupcyjny nie zezwolił przewodniczącemu Komitetu Antymonopolowego Pawłowi Kyrylenko na wyjazd do Paryża w celu udziału w wydarzeniach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Przekazana w zeszłym roku do Wyższego Sądu Antykorupcyjnego sprawa dotycząca niezgłoszenia majątku przewodniczącego Komisji Antymonopolowej Ukrainy Pawła Kyrylenko ulega opóźnieniu. Jej rozpatrzenie może rozpocząć się od nowa, ponieważ dwóch sędziów rozpatrujących tę sprawę objęło nowe stanowiska.

Do sądu skierowano postępowanie karne przeciwko radnemu miejskiemu, któremu zarzuca się składanie świadomie fałszywych zeznań oraz zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

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