W dniach 14–16 listopada w większości obwodów prognozowana jest chłodna pogoda. Miejscami wystąpią opady deszczu, a w Karpatach możliwe są opady śniegu.

W sobotę, 14 listopada, w nocy w większości regionów spodziewane są opady deszczu, w ciągu dnia przeważnie bez opadów.

Na zachodzie i północy temperatura wyniesie +0…+6°, na pozostałym terytorium — +5…+12°. W Karpatach i na Zakarpaciu w nocy prognozowane są temperatury do -7°.

W dniach 15 i 16 listopada nie przewiduje się znaczących opadów. W nocy miejscami temperatura spadnie do -5°, w ciągu dnia powietrze ogrzeje się do +3…+9°.

W Kijowie w sobotę możliwy jest nocny deszcz, temperatura w ciągu doby wyniesie +2…+6°. W niedzielę i poniedziałek nie prognozuje się opadów, a 16 listopada w nocy temperatura spadnie do -2°, w ciągu dnia — +5…+7°.

Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

Silne opady śniegu i porywisty wiatr spowodowały poważne utrudnienia na autostradzie E4 w pobliżu miasta Ernscheldsvik na północy Szwecji.

Ocieplenie, które nadeszło na Ukrainę 13 listopada, okaże się krótkotrwałe. Już najbliższej nocy przez terytorium kraju przejdzie zimny front atmosferyczny, który przyniesie niewielkie opady deszczu i spadek temperatury.

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