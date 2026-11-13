В Украине в ближайшие дни ночью ожидаются морозы, днём — до +9°

14–16 ноября в большинстве областей прогнозируется прохладная погода. Местами пройдут дожди, а в Карпатах возможен снег.

В субботу, 14 ноября, ночью в большинстве регионов ожидаются дожди, днем преимущественно без осадков.

На западе и севере температура составит +0…+6°, на остальной территории — +5…+12°. В Карпатах и на Закарпатье ночью прогнозируют до -7°.

15 и 16 ноября существенных осадков не ожидается. Ночью местами температура опустится до -5°, днем воздух прогреется до +3…+9°.

В Киеве в субботу возможен ночной дождь, температура в течение суток составит +2…+6°. В воскресенье и понедельник осадков не прогнозируется, а 16 ноября ночью будет до -2°, днем — +5…+7°.

Источник: Укргидрометцентр.

Сильный снегопад и порывистый ветер вызвали серьезные затруднения на автомагистрали E4 вблизи города Эрншельдсвик на севере Швеции.

Потепление, которое наступило в Украине 13 ноября, окажется кратковременным. Уже в ближайшую ночь территорию страны пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и понижение температуры.

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