Снігопад заблокував близько 100 авто на трасі E4 у Швеції — RMF24

Сильний снігопад і поривчастий вітер спричинили серйозні ускладнення на автомагістралі E4 поблизу міста Ерншельдсвік на півночі Швеції. У ніч із четверга на п’ятницю в снігових заметах і заторах опинилися приблизно 100 автомобілів, повідомляє RMF24.

На трасу направили важку техніку

Дорожні служби назвали ситуацію вкрай складною. Для розчищення траси на місце направили важкі евакуатори та гусеничну техніку. Найбільші труднощі для рятувальників становить прибирання вантажівок, які перекрили проїзд на важливій дорозі, що сполучає південь і північ країни.

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Попередження вздовж Ботнічної затоки

Шведський метеорологічний інститут SMHI попередив, що на прибережній смузі між Ерншельдсвіком і Шеллефтео може випасти до метра снігу. Інтенсивні опади супроводжуються сильним вітром, який додатково погіршує дорожню ситуацію.

Попередження про складні погодні умови в п’ятницю діяли вздовж усього узбережжя Ботнічної затоки — від Стокгольма до Шеллефтео, де проходить автомагістраль E4. У Шеллефтео місцева влада створила кризовий штаб для координації рятувальних робіт і забезпечення безпеки жителів. У четвер та п’ятницю там скасували заняття у школах, а також культурні й спортивні заходи.

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