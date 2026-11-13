Сильный снегопад и порывистый ветер вызвали серьезные затруднения на автомагистрали E4 возле города Эрншёльдсвик на севере Швеции. В ночь с четверга на пятницу в снежных заносах и пробках оказались около 100 автомобилей, сообщает RMF24.

На трассу направили тяжелую технику

Дорожные службы назвали ситуацию крайне сложной. Для расчистки трассы на место направили тяжелые эвакуаторы и гусеничную технику. Наибольшую сложность для спасателей представляет уборка грузовиков, перекрывших проезд на важной дороге, соединяющей юг и север страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждения вдоль Ботнического залива

Шведский метеорологический институт SMHI предупредил, что в прибрежной полосе между Эрншёльдвиком и Шеллефтео может выпасть до метра снега. Интенсивные осадки сопровождаются сильным ветром, который дополнительно ухудшает дорожную ситуацию.

Предупреждения о сложных погодных условиях в пятницу действовали вдоль всего побережья Ботнического залива — от Стокгольма до Шеллефтео, где проходит автомагистраль E4. В Шеллефтео местные власти создали кризисный штаб для координации спасательных работ и обеспечения безопасности жителей. В четверг и пятницу там отменили занятия в школах, а также культурные и спортивные мероприятия.

Читай нас в