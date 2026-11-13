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Новости Мир

Видео: В Москве взорвался автомобиль с пропагандистом

UA NEWS 13 Ноября 2026 10:29
Видео: В Москве взорвался автомобиль с пропагандистом

В пятницу, 13 ноября, в столице России произошел взрыв автомобиля. По предварительным данным Telegram-каналов, инцидент произошел на улице Кировоградской, когда автомобиль находился в движении.

 

Утверждается, что взрывная волна выбросила водителя на проезжую часть.

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Пропагандисты сообщают, что пострадал Сергей Заворотный.

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Заворотный — российский публицист, кандидат исторических наук, бывший сотрудник Госдумы РФ и пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова.

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На протяжении многих лет продвигал антиукраинскую пропаганду, называл Евромайдан государственным переворотом, обвинял Запад во внешнем управлении Украиной и возглавлял пророссийский информационный ресурс «Антифашист».

Также является соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину».

Источник: Exilenova+

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