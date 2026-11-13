В пятницу, 13 ноября, в столице России произошел взрыв автомобиля. По предварительным данным Telegram-каналов, инцидент произошел на улице Кировоградской, когда автомобиль находился в движении.

Утверждается, что взрывная волна выбросила водителя на проезжую часть.

Пропагандисты сообщают, что пострадал Сергей Заворотный.

Заворотный — российский публицист, кандидат исторических наук, бывший сотрудник Госдумы РФ и пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова.

На протяжении многих лет продвигал антиукраинскую пропаганду, называл Евромайдан государственным переворотом, обвинял Запад во внешнем управлении Украиной и возглавлял пророссийский информационный ресурс «Антифашист».

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tmpda1alz4i.mp4

Также является соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину».

Источник: Exilenova+

Ранее в России взорвалась машина полковника ВВС: появились новые подробности о взрывнике и жертве.

Напомним, что Видео: В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с российским полковником.

Ранее в России заявили о гибели пилотов во время украинской атаки на Санкт-Петербург.

Читай нас в