Видео: В Москве взорвался автомобиль с пропагандистом
В пятницу, 13 ноября, в столице России произошел взрыв автомобиля. По предварительным данным Telegram-каналов, инцидент произошел на улице Кировоградской, когда автомобиль находился в движении.
Утверждается, что взрывная волна выбросила водителя на проезжую часть.
Пропагандисты сообщают, что пострадал Сергей Заворотный.
Заворотный — российский публицист, кандидат исторических наук, бывший сотрудник Госдумы РФ и пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова.
На протяжении многих лет продвигал антиукраинскую пропаганду, называл Евромайдан государственным переворотом, обвинял Запад во внешнем управлении Украиной и возглавлял пророссийский информационный ресурс «Антифашист».
Также является соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину».
Источник: Exilenova+
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