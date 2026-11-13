Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в пятницу ввело общенациональное ограничение на вылеты. Ведомство распорядилось, чтобы все рейсы, которые должны отправиться, оставались на земле до дальнейшего уведомления. Решение касается рейсов, которые еще не начали вылет.

Причина ограничения

Как сообщает Deutsche Welle, FAA назвало причиной ограничения чрезвычайные обстоятельства и соображения безопасности. Регулятор не установил срок действия ограничения, указав, что оно действует до дальнейшего уведомления. Точные обстоятельства, о которых идет речь, в сообщении не уточняются.

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В распоряжении агентства содержится формулировка: "All departing traffic should remain groundstopped until further notice." Эта прямая цитата FAA касается всего потока рейсов, готовящихся к отправлению.

Роль FAA

FAA является правительственным агентством США, которое осуществляет надзор за управлением воздушным движением. Deutsche Welle опубликовало это сообщение как срочную новость, отметив, что материал будет обновляться. Сообщение DW датировано пятницей, 13 ноября 2026 года.

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